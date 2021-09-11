وفاة الأميرة السعودية التي استقبلت كينيدي في صغرها.. دلال بنت سعود (صور + فيديو)

نعت عائلة العاهل السعودي الراحل، الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الجمعة، ابنتها الأميرة دلال، التي توفيت جراء صراع مرير مع مرض "السرطان".

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وعلى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود في "تويتر"، قالت العائلة: "ننعي أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفت اليوم، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله، وتركي، والوليد، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال..اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

ننعي أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفت اليوم ، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله، وتركي ، والوليد ، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال .. اللهم إغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ، وإنا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/uDJEA53nFn — الملك سعود (@kingsaud) September 10, 2021

ونشرت المؤسسة مقطع فيديو يوثق مرافقة الأميرة الراحلة دلال وهي صغيرة، لوالدها الملك سعود، بمقر إقامته في بالم سبرنغ بعد تعافيه من عملية في عينيه، خلال استقبال الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي.

الأميرة الصغيرة #دلال_بنت_سعود ، تستقبل مع والدها #الملك_سعود رحمهما الله وغفر لهما ، في مقر إقامته في بالم سبرنغ بعد تعافيه من عملية في عينيه ،الرئيس الأمريكي كنيدي ،في ٢٧/١/١٩٦٢ .. وذكرت الأمير دلال الرئيس الامريكي بابنته الصغيرة . pic.twitter.com/UuMhzH92sB — الملك سعود (@kingsaud) September 10, 2021

المصدر: RT