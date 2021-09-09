بعد فيديو لتلاميذ سوريين يرددون أغنية هابطة.. وزير التربية يزور المدرسة والوزارة توضح

بعد انتشار فيديو لطلاب مدرسة في دمشق يرددون أغنية هابطة تتضمن ترويجا لمادة الحشيش (نوع من المخدرات)، زار وزير التربية السوري دارم طباع المدرسة، وأصدرت الوزارة توضيحا

الوزارة أشارت إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام طلاب إحدى المدارس بترديد أغنية هابطة فيها ألفاظ غير أخلاقية تناقض القيم الاجتماعية والوطنية والتربوية أثناء الدوام المدرسي.

وحسب الفيديو المتداول، فقد كان التلاميذ يرددون أغنية "لفلي حشيش" لمطرب لبناني يدعى ربيع العمري.

وقالت الوزارة إن طباع زار سعد بن عبادة بدمشق "نظراً لخطورة هذا الأمر حيث يعد هذا النوع من الأغاني من ضمن ما يعرف تربويا بالمنهاج الخفي الذي يتعلمه الطالب خارج حدود المدرسة وفي وسائل الإعلام ويؤثر بشكل سلبي على تشكيل منظومة القيم الوطنية والاجتماعية".

وأوضحت الوزارة أن "الطلاب أثناء الفرصة قاموا بترديد أغنية سمعوها خلال ركوبهم حافلة النقل التي تقوم بإيصالهم للمدرسة، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بمعالجة الموضوع وتنبيههم إلى عدم الاستماع أو ترديد مثل هذه الأغاني".

وأضافت أنه تم توجيه عقوبة الإنذار لكل من مديرة المدرسة والمعلمة المناوبة "بسبب الإهمال وعدم المتابعة".

وقالت إنها خاطبت وزارة الداخلية "لمتابعة ومراقبة وسائل النقل التي تقل الأطفال وتنبيههم لعدم وضع أغان هابطة كونها تشكل جزءا من المنهاج الخفي الذي يؤثر بشكل سلبي على تشكيل منظومة القيم الوطنية والاجتماعية للأطفال"

كذلك خاطبت منظمتي "اتحاد شبيبة الثورة" و"طلائع البعث" للعمل من خلال الأنشطة اللاصفية على الترويج لأغاني محببة وجذابة للأطفال.

المصدر: RT