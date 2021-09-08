شاهد.. أول ظهور لابنتي الفنان المصري الراحل حسن مصطفى

ظهرت ابنتا الفنان المصري الراحل حسن مصطفى والفنانة القديرة ميمى جمال، التوأم معا على الهواء، وتحدثتا عن كواليس علاقتهما بوالديها وكشفتا كواليس طفولتهما.

وقالت ميمي خلال لقائها مع "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس: "فرحانة ببناتي وأشعر أن البذرة طرحت أزهارا وورودا جميلة، ونورا كانت تهتم بالمذاكرة فقط في فترة الطفولة، لكن نجلاء كانت شقية، وهيا صغيرة، محدش فينا كان بيضرب خالص".

من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: "أنا أم ولم أعمل طوال حياتي وتفرغت لتربية أبنائي، وابنتي تعمل في مجال الموضة والأزياء، وابني رسام، وإحنا مدخلناش مجال التمثيل ولكن اهتماماتنا فنية".

كما قالت نجلاء حسن مصطفى: "كنت بشتغل في مجال البنوك قبل الزواج وبعد الزواج تفرغت لتربية ابنتي وبعد تخرج ابنتي بدأت أحصل على كورسات في مجال الفنون والخزف والفخار وأحب القراءة".

المصدر: الجمهورية