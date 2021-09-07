فك لغز جريمة بشعة في روسيا

قبضت سلطات الأمن الروسية على مشتبه به في مقتل تلميذتين تبلغان من العمر 10 سنوات، كانتا اختفتا بعد خروجهما من المدرسة في اليوم السابق.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه المشتبه به في قتل التلميذتين، رجل من أصحاب السوابق يبلغ من العمر 41 عاما.

وكان عثر على الطفلتين مقتولتين في منزل مهجور في مدينة كيسيليفسك.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن مصدر في أجهزة الأمن أن قضية جنائية فتحت بموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي التي تنص على "القتل".

كما جرى التحري في هذا الشأن عن الأشخاص الذين أدينوا في السابق بجرائم ذات طبيعة جنسية .

هذا، ووضع رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين التحقيق في هذه القضية تحت سيطرته الشخصية.

واظهر مقطع فيدو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي رجلا مجهولا وهو يشتري الحلويات للأطقال في أحد المتاجر.

المصدر: تاس