عملية سطو مسلح غريبة من نوعها في العراق (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة، لعملية سطو مسلح غريبة من نوعها قيل إنها في العراق.
وفي مقطع الفيديو، تظهر سيدة مسنة ادعي أنها صاحبة المنزل، تفتح الباب بعد طرقه، فيدخل المنزل أحد الأشخاص بالرشاش وهو يرتدي العباءة والنقاب، ومن ثم وضع يده على فم السيدة وأجبرها على التراجع، فيما يدخل خلفه اثنين من الأشخاص، ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد "فشل عملية السطو".
العراق - الساعات الماضية :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 6, 2021
لحظة فتح سيدة مُسنة باب منزلها بعد طرقه
لتنصدم بإقتحام شخص مسلح بالرشاش و يرتدي العباءة والنقاب !!
فيما دخل خلفه اصدقائه ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد فشل عملية السطو
الفيديو حصد الأكثر تفاعلًا على نطاق واسع عراقيًا كأغرب عملية سطو مسلح
By : @q1q555pic.twitter.com/gPXhx5B0U9
المصدر: RT
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