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عملية سطو مسلح غريبة من نوعها في العراق (فيديو)

مجتمع

عملية سطو مسلح غريبة من نوعها في العراق (فيديو)
Reuters THAIER AL-SUDANI
العلم العراقي
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة، لعملية سطو مسلح غريبة من نوعها قيل إنها في العراق.

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وفي مقطع الفيديو، تظهر سيدة مسنة ادعي أنها صاحبة المنزل، تفتح الباب بعد طرقه، فيدخل المنزل أحد الأشخاص بالرشاش وهو يرتدي العباءة والنقاب، ومن ثم وضع يده على فم السيدة وأجبرها على التراجع، فيما يدخل خلفه اثنين من الأشخاص، ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد "فشل عملية السطو".

المصدر: RT

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