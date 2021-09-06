مصر..وفاة رجل مسن خلال فض مشاجرة بالمنوفية والأمن يتحرك

بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يظهر فيه سقوط رجل مسن ووفاته أثناء محاولته فض مشاجرة بأحد شوارع المنوفية في مصر، استطاع الأمن المصري من كشف تفاصيل الحادث وضبط المتهمين.

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في التفاصيل، وبعد أن نشر عبر أحد الحسابات الخاصة في "فيسبوك"، مقطع فيديو يبين مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وسقوط رجل مسن أرضا أثناء محاولته فض المشاجرة، تمكنت عمليات الفحص من كشف هوية المجنى عليه.

ووفقا للتحريات، اتهمت زوجة الرجل المتوفي كلا من باحث قانوني ونجله، الحاصل على دبلوم، بـ"التعدي على زوجها بدفعه وسقوطه أرضا، أثناء فضه مشاجرة بين نجلهما، والمتهم الثاني (نجل الأول) لخلافات سابقة بينهما، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته".

واستطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

المصدر: "الوطن"