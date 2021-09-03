مصر.. منقذ الطفل من الصعق الكهربائي يروي تفاصيل صادمة (فيديو)

روى منقذ الطفل الصغير في أحد شوارع مصر تفاصيل إنقاذ الطفل بعدما سقط أرضا بعد لمسه عمود كهرباء في الشارع.

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وقال الشاب محمود إبراهيم عيد، إنه فوجئ بسقوط الطفل بجوار المحل الخاص به، فوجد نفسه يتجه نحوه ويمسك به لإنقاذه: "محستش بنفسي غير وأنا بمسكه، لو كنت فكرت ثواني مكنتش هنقذه، كل اللي جه في دماغي إنه زي ابني ومعرفتش أشوفه بيموت وملحقهوش".

وتابع: "الكرسي الخشب شال الكهربا عننا وطمن الناس حوالينا، كمان حمى ضهري من إنه يتخبط في المصطبة ولولاه كان ممكن يتكسر".

ويتعجب الشاب المنقذ من عدم إحساسه بالماس الكهربائي بعد إنقاذ الطفل، الأمر الذي جعله في البداية يسحب الطفل بقوة، على اعتبار أن الكهرباء ستكون ممسكة بالصغير، ولكن الأمر لم يكن كذلك وسحب معه بسهولة.

بعد الإنقاذ بثوان، قام محمود بحمل الطفل لمحاولة الذهاب به إلى مستشفى بشكل سريع، قبل أن يعطيه القدر هدية على شجاعته: "لقيت بنت بتناديلي وهي الممرضة هاجر أسامة، معدية بالصدفة وعملتله إنعاش سريع، لأنه كان عنده إغماء، والحمد لله فاق".

وأمر محافظ الشرقية ممدوح غراب، بزراعة عمود كهرباء جديد بدلا من العمود المتهالك، في نطاق الوحدة المحلية لقرية المنير، الذي كان يشكل مصدر تهديد على أرواح المارة.

المصدر: الوطن