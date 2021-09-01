السعودية.. مقطع فيديو "يسيء" لجهات حكومية والأمن يتحرك (فيديو)

بعد تداول مقطع فيديو لرجل "يسيء لعدد من الجهات الحكومية السعودية ويشهر بها"، أكدت شرطة المملكة استدعاء هذا المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.

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وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، إلى أنه "إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

وكانت الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها الرسمية بموقع "سناب شات".

ولفتت إلى أن "شرطة منطقة جازان تمكنت من القبض على الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول".

كما أعادت صفحة "هاشتاق السعودية" نشر هذا المقطع أيضا.

المصدر: RT + صحيفة "الرياض"