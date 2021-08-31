الفنانة الكويتية أمل العوضي تثير الجدل بصورة "جريئة"

أثارت صورة نشرتها الفنانة الكويتية، أمل العوضي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، عرضها لانتقادات عدة، فيما اعتبرها البعض أنها "لا تمثل الكويتيين".

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وكانت أمل العوضي قد نشرت صورة لها على حسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "السعادة هي عندما يكون ما تعتقده وما تقوله وما تفعله في تناغم".

هذا ودار جدل بين الفنانة الكويتية وأحد المعلقين على صورتها، حيث قال أحد الحسابات: "أنا اللي أعرفه أن الكويتيين ناس منفتحين بس محافظين على الستر والتربية، أنت تخطيتي كل الحدود، ما تخيلتك هيك قليلة احترام، نحن مسلمين ليش بتشوهون صورتنا قدام العالم، إلبسي بس موش لهادي الدرجة".

لترد عليها العوضي قائلة :"عليك في بيتك واللي حولك ولا لك شغل في غيرك يا قمر .. تشاو".

وطالت الانتقادات طريقة لبس أمل العوضي، حيث قال أحد المغردين: "ماكو بنت بالكويت تلبس هيج لبس"، وقال حساب آخر: "أحس خلاص نسوا إنهم خليجين".

المصدر: RT