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بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم "يا حمارة"!

الثقافة والفن

بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم
facebook @Angham
الفنانة المصرية أنغام
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في تصرف غريب من نوعه، فاجأت الفنانة أنغام جمهور حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في االقاهرة الجديدة، بتغيير كلمات أغنيتها "بقول نسياك".

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وقامت أنغام خلال غنائها مقطع من الأغنية يأتي فيه: "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة"، باستبدال كلمة "يا خسارة" بـ"يا حمارة" وسط ضحك الجمهور.

واختلفت التعليقات على هذا التصرف من الفنانة، فمنهم من ضحك وقال: "تجنن نغومة"، كما علق أحدهم ضاحكا وتابع: "فظيعة..كانت فين الحفلة دي؟"

بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم
بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم

في حين أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا التصرف، حيث قال أحدهم: "هو هذا منطق أغنية؟ والله عيب"، وأضاف آخر: "ليش في نشاز..ما في انسجام بين الموسيقى والصوت!!"

بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم
بالفيديو.. الفنانة أنغام تعدل في كلمات أغنيتها وتستخدم

المصدر: RT

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