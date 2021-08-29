مصر.. القضاء يصدر حكما ضد محمد رمضان

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكما ضد الفنان محمد رمضان لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة "العدل جروب" لأداء بطولة فيلم "بطل عادي".

وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذي استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.

كما ألزمت المحكمة رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر في نوفمبر 2020 ولم يعلن عنه الخصوم حتى الآن أنه ثبت لديها إخلال رمضان عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.

المصدر: shorouknews