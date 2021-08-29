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سيدة صينية تنقذ رضيعها من الموت بأعجوبة فيما والده كان يغط في النوم (فيديو)

مجتمع

سيدة صينية تنقذ رضيعها من الموت بأعجوبة فيما والده كان يغط في النوم (فيديو)
RT
والده كان يغط في النوم.. سيدة صينية تنقذ رضيعها من الموت بأعجوبة
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اضطرت زوجة صينية في شنغهاي عمرها 28 عاما لمغادرة منزلها لشراء بعض المستلزمات، مستغلة فرصة تواجد زوجها في المنزل واستغراقه في النوم مع طفلهما.

وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" شعرت السيدة ببعض القلق وهي في الخارج فقامت بالاطمئنان على الرضيع واكتشفت الكارثة حينها. 

وأوضحت السيدة أنها قامت بتركيب كاميرات للمراقبة في غرفة نومها، بسبب خروجها المتكرر من المنزل في الفترة الماضية وعدم تواجدها وقدرتها على التعاقد مع شخص يقوم بالاعتناء بالرضيع الذي تطمئن عليه كل ربع ساعة عن بعد. 

وأشارت السيدة إلى أنها لم تلتفت في ذلك اليوم لهاتفها وتطمئن على رضيعها لتأكدها من أن زوجها سيعتني به، وأضافت أنها حين تفقدت الكاميرات وجدت أن الزوج خنق الطفل دون قصد أثناء نومه. 

جدير بالذكر أن الزوج كان مستغرقا في النوم وفقا لرواية الزوجة، لكنه لم يدرك أنه خنق الطفل عن طريق وضع الغطاء على رأسه ليمنع عنه التنفس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأم اتصلت مباشرة بزوجها وقالت له: "افحص الطفل، وجهه مغطى بالبطانية"، حيث أزال الأب البطانية عن وجه الطفل مطمئنا زوجته: "أوه! إنه بخير الآن".

وأشاد المشاهدون بالأم لأنها أنقذت حياة طفلها.

المصدر: صحيفة " ديلي ستار" البريطانية

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