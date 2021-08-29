 
مباشر
عاجل
موفد RT: انفجار عنيف في شارع الشهيد بمنطقة هانغرة على الطريق المؤدي إلى مطار كابل

المالديف تتجهز لافتتاح مسجد "الملك سلمان بن عبدالعزيز" كأكبر جامع فيها (صور)

مجتمع

المالديف تتجهز لافتتاح مسجد
Reuters TOUR ODD ASIA MV REL
مسجد في المالديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5z8

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأنه "سيفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف، وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

إقرأ المزيد
الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي
الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي "الشورت"

ونقلت "سبق" عن تقارير مالديفية قول المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، إن "وفدا سعوديا وصل إلى المالديف، وسيتم غدا الاثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح".

بحسب "سبق"، فإن "بناء المسجد بدأ عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا، ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات".

المالديف تتجهز لافتتاح مسجد

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه "تم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتم إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك".

المالديف تتجهز لافتتاح مسجد

المصدر: "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا