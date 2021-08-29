المالديف تتجهز لافتتاح مسجد "الملك سلمان بن عبدالعزيز" كأكبر جامع فيها (صور)

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأنه "سيفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 6 آلاف، وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

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ونقلت "سبق" عن تقارير مالديفية قول المتحدث الرسمي في مكتب رئيس الجمهورية، إن "وفدا سعوديا وصل إلى المالديف، وسيتم غدا الاثنين مناقشة الأمور المتعلقة بالافتتاح".

بحسب "سبق"، فإن "بناء المسجد بدأ عام 2018، وكان من المقرر افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا، ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن تمثل أركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه "تم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتم إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك".

المصدر: "سبق"