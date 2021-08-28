الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي "الشورت"

قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن مسجد عبد الله بن جعفر بمنطقة الرحاب لرفعه الأذان وهو يرتدي "الشورت"، وأحالته للتحقيق.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد مرتادي المسجد، المؤذن وهو يرفع الأذان وكان يرتدي "تي شيرت" أبيض بالإضافة إلى "الشورت" الأمر الذي أثار الجدل في الكويت.

وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي «شورت» وتحيله للتحقيق. pic.twitter.com/FeVFJ737Rg — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2021

الله يهديك الى صورت قطعت رزق المسكين ..

لو انك ناصحة افضل — مرزوق الميموني .. (@m_almmuteiri) August 28, 2021

بعيدا عن الدين؛ هذا موظف قبل أي شيء، وواجب عليه الالتزام بالزي ولا هو بياخد فلوس ليه لو موش هيلتزم بكود اللباس في المؤسسة؟!😏 — مليجي | أبو يَسْلَم (@abdohimself) August 28, 2021

ارتدوا افضل ماعندكم لبيوت الرحمن !! — Logical (@ahmadfmf71) August 28, 2021

المصدر: "المجلس" الكويتية