محمد رمضان يشكر الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية

علق الفنان المصري محمد رمضان على تهنئة الإعلامية نضال الأحمدية له على تكريمه في لبنان، حيث نشر صورة من منشور الأحمدية وشكرها فيها.

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وكتب محمد رمضان في منشور له على "فيسبوك": "الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية كلامك وسام على صدري، والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري" مختتما بوسم "محمد رمضان ثقة في الله نجاح".

وكانت نضال الأحمدية قد كتبت: "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي، لبنان يفتخر بالنجم المصري، وكلنا نصفق لتكريمه أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".

وكان أحد المراكز الثقافية في لبنان كرم محمد رمضان ومنحه الدكتوراة الفخرية، كما حصل على لقب سفير الشباب العربي، من مهرجان الأفضل في لبنان، غير أن المركز الألماني في لبنان أصدر بيانا صحفيا بعد الضجة الكبيرة والجدل الواسع لمنحه الدكتوراه لرمضان، واعتذر المركز في البيان للشعب والحكومة المصرية من تكريم رمضان مشيرا إلى أن مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي اتخذ قرارا بسحب شهادات التكريم.

المصدر: الوطن