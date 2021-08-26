مصر.. هجوم على الفنانة منى زكي
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تعرضت الفنانة المصرية منى زكي للهجوم من بعض الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بعد حديثها عن زوجها أحمد حلمي.
وقالت منى زكي خلا لقائها مع الفنانة إسعاد يونس وتعقيبها على علاقتها بالفنان أحمد حلمي: "أحمد حلمي مثقف ومتفتح رغم أنه من بنها"، الأمر الذي أثار استياء أبناء مدينة بنها.
ورأى بعض المواطنين من محافظة بنها، أن منى زكي أخطأت في حقهم بقولها هذا، وطالبوها بالاعتذار، بسبب تصريحاتها غير المقبولة.
وانقسمت الآراء ما بين معارض لحديثها، معتبرين إياه إهانة وتقليلا من شأن أهالي بنها، وآخرين قالو إنها لا تقصد التنمر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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