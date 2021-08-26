المصري نائل نصار يكشف موعد زواجه من ابنة بيل غيتس وموقفه من التجنيس

كشف المصري نائل نصار، خطيب جينيفر كاثرين نجلة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن تحديد موعده زفافهما، بعد مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 في مسابقات الفروسية.

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وقال نائل نصار لوسائل الإعلام المصرية إنه استقر هو وخطيبته على إقامة حفل زفافهما في شهر أكتوبر المقبل، بعد فترة خطوبة استمرت نحو عام.

وعن الأقاويل التي تتردد حول نيته اللعب باسم أمريكا خلال الفترة القادمة قال: "لا أفكر في اللعب باسم منتخب أمريكا، أعتقد أن تلك الأقاويل ترددت بعد قرار سامح الدهان وعبد القادر سعيد باللعب باسم إنجلترا".

ونشأ الفارس المصري نائل نصار، في أسرة عاشت لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يستقر بها الحال في أمريكا، حيث تخرج من إحدى جامعات واشنطن، كما مارس رياضة الفروسية منذ الصغر، ليصبح واحدا من أهم الأسماء التي تمثل مصر في بطولات الفروسية.

المصدر: اليوم السابع + الوطن