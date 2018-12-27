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ابنة الملياردير الأمريكي "بيل غيتس" مع حبيبها المصري في القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

ابنة الملياردير الأمريكي
Globallookpress
ابنة بيل غيتس
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زارت جنيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، القاهرة منذ أيام قليلة مع حبيبها المصري نائل نصار.

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❤️❤️

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ونشر نصار صورة تجمعه مع حبيبته على حسابه الرسمي على موقع الصور انستغرام، حيث تجمعهما علاقة حب منذ قرابة عامين.

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وتبلغ غيتس 21 عاما، وتمارس رياضة الفروسية، ووقعت في غرام الشاب المصري الذي يمارس الرياضة نفسها، حيث يعد نصار من مواليد 21 يناير 1991، وقد ولد لأبوين مصريين وعاش طفولته في الكويت معهما، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، وهو يجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها في 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ العاشرة من عمره.

المصدر: RT

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