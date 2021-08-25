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السعودية.. منح نحو 100مواطن وسام "الملك عبدالعزيز"

مجتمع

السعودية.. منح نحو 100مواطن وسام
Reuters POOL
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
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‬وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 96 مواطنا ومواطنة وسام "الملك عبدالعزيز" من الدرجة "الثالثة"، لتبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسة.

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أصداء فورية لمبادرة العاهل السعودي وولي عهده التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء
أصداء فورية لمبادرة العاهل السعودي وولي عهده التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء

وفي خطوة غير مسبوقة، سجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، في برنامج التبرع بالأعضاء، في مايو الماضي.

وأفيد بأن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع القيادة السعودية عموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي المتخصص.

ووُصفت هذه المبادرة بأنها غير مستغربة، وهي تأتي "في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد"، مثل الكبد، الكلية، الرئة، وغيرها.

المصدر: سبق

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