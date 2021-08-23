مصر.. الفنانة سميرة عبد العزيز تكشف رأيها في العمل مع محمد رمضان بعد أزمة إهانتها

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة سميرة عبدالعزيز خلال تصريحات صحفية سر رفضها المشاركة في أحد أعمال محمد رمضان الدرامية، مؤكدة أنها لا تمانع العمل معه.

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وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز: "مش معترضة على العمل مع محمد رمضان ، ولكن اعترضت على الدور فقط، لأنني لا أقبل أن أكون والدة شخص بلطجي".

وأشارت الفنانة سميرة عبدالعزيز إلى أنها موافقة على التمثيل مع محمد رمضان إذا كان الدور الذي تؤديه يحمل رسالة.

كانت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ صرّحت بتلقيها إهانة لفظية من الفنان محمد رمضان ، وذلك عبر رسالة بتطبيق"واتساب".

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز : "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه ".

وتابعت: "وذلك بسبب رفضى المشاركة في أحد أعماله التلفزيونية".

وأكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجأ بأزمة سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضان، خاصة أن هذه الواقعة قديمة، كما أنه اندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أنه تابع واقعة تلفظ محمد رمضان على الفنانة القديرة كتابيًا، وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع وتقديم الاعتذار للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة.

المصدر: صدى البلد