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طالبة مصرية تنتحر بعد رسوبها في امتحانات الثانوية

مجتمع

طالبة مصرية تنتحر بعد رسوبها في امتحانات الثانوية
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
آلية تابعة للشرطة المصرية
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يستمرعدد ضحايا نتائج الثانوية العامة في مصر بالارتفاع، حيث شهدت مدينة كرداسة حادثة أليمة أخرى تمثلت في انتحار طالبة شنقا بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وفق صحيفة "الوطن".

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وفي تفاصيل الواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى منزل الطالبة سماح.م.م (18 عاما)، بعد تلقيها بلاغا بحالة انتحار داخل المنزل بمنطقة كرداسة، لتجد أن طالبة الثانوية العامة منتحرة شنقا  داخل غرفة نومها.

وكشفت التحريات أن الطالبة كانت مرتدية كامل ملابسها ووجود حبل حول عنق المتوفاة، مبينة أن الطالبة "دخلت في حالة نفسية سيئة بعد رسوبها في الثانوية العامة، حيث قالت والدتها إنها دخلت غرفة ابنتها في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، ووجدتها معلقة في سقف غرفتها بواسطة حبل".

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، حيث أصدرت القرارات المتقدمة، مع استمرار التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن واقعة انتحار هذه الطالبة، تأتي بعد نحو يومين من انتحار طالبة أخرى في منطقة المرج، الخميس الماضي، حيث ألقت ج.ح (18 عاما)، بنفسها من الطابق الخامس من شرفة منزلها بعد رسوبها في الثانوية العامة.

المصدر: "الوطن"

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