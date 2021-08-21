صورة خاصة تثير امتعاض تركي آل الشيخ

أبدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، غضبه اليوم السبت، بعد انتشار صورة خاصة له أثناء تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة الرياض.

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ونشرت صفحات إخبارية صورة آل الشيخ، قائلة: "صورة خاصة تم التقاطها لرئيس هيئة الترفيه خلال زيارة مفاجئة وغير مرتبة قام بها اليوم لمطعم بمدينة الرياض وتناول طعام العشاء، في دعم منه للمطاعم الوطنية".

وعلق آل الشيخ على الصورة المنتشرة قائلا: "رحت وتعشيت وحاسبت، ليه هالحوسه ومفاجأة وغير مرتبة ودعم وما دعم تراي موظف لا رحت ولا جيت، خصوصية الناس يا ناس".

المصدر: "المصريون"