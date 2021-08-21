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بالصور والفيديو.. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه

مجتمع

بالصور والفيديو.. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه
جورج وسوف
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احتفل الفنان السوري جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني.

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ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، فيديوهات وصورا من حفل الزفاف وهنأ أبو وديع بحفل زفاف ابنه قائلا: "ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف جونيور".

وكان آخر أعمال جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

المصدر: "إنستغرام"

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