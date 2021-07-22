تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن وصول جورج وسوف إلى جدة ويعلق

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.

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وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية".

وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: "موعدنا المقبل في مدينة جدة في 23/7 ".

من جهته علق سفير فرنسا في السعودية، لودوفيك بولي، على مقطع الفيديو قائلا: "لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكرا لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!".

لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب #جورج_وسوف في #جدّة!

شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي!

الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!

🤗🎶🇸🇦💚🇨🇵@wassouf@Turki_alalshikh@GEA_SAhttps://t.co/vTeYS3SXSX — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 21, 2021

المصدر: تويتر