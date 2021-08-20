مصر.. 4 جرائم بشعة في 72 ساعة

وقعت 4 جرائم قتل بشعة خلال الـ72 ساعة الماضية بالمحافظات المختلفة في مصر، أبرزها قيام رجل بقتل حماته وطفلته الرضيعة بمنطقة بولاق الدكرور.

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وأقدم مواطن مصري على قتل نجلته الرضيعة وحماته عبر تسديد عدة طعنات لحماته، وإلقاء نجلته وهي على قيد الحياة داخل ترعة بمنطقة الرشاح في بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أن لديه سوابق جنائية، ويتعاطى المواد المخدرة، وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.

أما الجريمة الثانية، فقد أقدمت أم على قتل ابنتها صعقا بالكهرباء، بمساعدة شقيق الأم ونجلها، مدعيين وفاتها بصعق كهربائي، حال إمساكها بسلك الكهرباء لتشغيل الخلاط، لكن اشتبه مفتش الصحة بالواقعة، وأخبر الأجهزة الأمنية، وجرى التحفظ على المتهمين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ورفعت البصمات، وتحفظت على الأسرة لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وبعمل التحريات ومواجهة الأسرة أقروا بقتل ابنتهم لسوء سلوكها ومهاتفتها العديد من الشباب، لذلك قرروا التخلص منها، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

والجريمة الثالثة، تتمثل في إلقاء سيدة ترتدي كامل ملابسها من الطابق الثامن بإحدى العقارات، وبعمل التحريات تحددت هوية المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الديون التي استدانها منه زوجها مبلغ 50 ألف جنيه، ولم يجب على مطالبته له باستردادها، فتوجه لمنزله ولم يجده كالعادة، واحتد النقاش بينه وزوجة شريكه فخنقها وألقاها من الطابق الثامن.

والواقعة الرابعة تتمثل في قيام أم وزوجها ونجلهما بقتل زوج نجلتهم الذي جاء من محافظة الإسكندرية سعيا لحل مشكلته مع زوجته التي دامت قرابة الـ6 أشهر، ودفعتها لترك منزلها والتوجه للجيزة، حيث منزل أهلها، لكنهم طعنوه عدة طعنات، وألقوا جثته داخل إحدى المناطق الزراعية بكرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وعرضوا أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية