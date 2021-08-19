الداخلية المصرية تكشف حقيقة قتل طفل في الهرم وسرقة أعضائه

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالعثور على جثمان أحد الأطفال بمنطقة الأهرام في الجيزة بعد سرقة أعضائه.

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وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو، وتبين عدم صحته وتم تحديد مصدر تداول الخبر وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه عامل مقيم بمنطقة الأهرام وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد على عدم علمه بصحة ما قام بنشره، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: RT