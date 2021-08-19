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سقوط ضحية جديدة بسبب امتحان الثانوية العامة في مصر

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سقوط ضحية جديدة بسبب امتحان الثانوية العامة في مصر
Reuters
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أقدمت فتاة على الانتحار في مصر، بعدما تفاجأت برسوبها في امتحان الثانوية العامة، حيث دخلت في بكاء هستيري، لتقرر بعدها التخلص من حياتها.

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وقامت الطالبة في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس من شرفة منزلها، بسبب سقوطها في الثانوية العامة، ونقلت إلى المستشفى إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطالبة لسماع أقوالهم.

وتبين وصول الفتاة للمستشفى مصابة بكسور في الجمجمة، وفي أنحاء متفرقة من الجسم، وتعاني من نزيف داخلي، ويشتبه في سقوطها من أعلى، وتوفيت أثناء محاولات إسعافها.

وبسؤال أسرتها أيدت ما جاء في التحريات، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: الوطن

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