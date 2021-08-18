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مصر.. سقوط مزيد من الضحايا بسبب الثانوية العامة

أخبار العالم العربي

مصر.. سقوط مزيد من الضحايا بسبب الثانوية العامة
Reuters
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سقط ضحايا جدد في مصر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث توفي طالب أثناء عمله بعد سماعه خبر رسوبه في نتيجة الامتحانات.

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سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة في مصر

وسقط الطالب محمود أسامة رمضان أثناء عمله كعامل نظافة في إحدى مدن القاهرة، متأثرا بسكتة قلبية من شدة الحزن ليخيم الحزن على أهالي محافظة بني سويف.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن الشاب يوم إعلان نتيحة الثانوية العامة 2021، قرر إغلاق هاتفه تماما خوفا من النتيجة، ولكنه عندما عاد عصرا إلى بيته قام بفتحه مرة أخرى، ليتلقى مكالمة من صديق له يخبر برسوبه في الامتحانات، وفجأة أمسك رأسه وتعرض لتشنجات عصبية، جعلت وجهه يتحول إلى اللون الأزرق ويخرج سوائل من فمه، وأصبح غير قادر على التنفس، بحسب زميله في العمل، أيمن سمير.

وفي نفس السياق، لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها في منطقة بيجام، بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرعها مساء أمس الثلاثاء، إثر سقوطها من الدور الخامس في منزلها، حيث أكد المحضر الرسمي في قسم الشرطة سقوطها أثناء نشر الغسيل، فيما تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي وبعض أصدقائها أنها انتحرت، بسبب إخفاقها في نتيجة الثانوية العامة.

المصدر: الوطن

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