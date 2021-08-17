سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة في مصر

شهدت محافظة المنوفية في مصر سقوط أولى ضحايا الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة اليوم الثلاثاء، حيث سجلت حالتا انتحار، وشروع في الانتحار بين الطالبات.

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وألقت طالبة تدعى أميرة من مدينة سرس الليان بالصف الثالث الثانوى بنفسها من الطابق السادس وذلك عقب حصولها على مجموع منخفض في الثانوية العامة.

وحاولت طالبة تدعى دينا من قرية كفر الخضرة مركز الباجور الانتحار حيث أصيبت بحالة تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية وتتلقي العلاج بمستشفى سرس الليان وجار نقلها لمستشفى الجامعة.

وكان وزير التعليم المصري طارق شوقي قد أعلن أن نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 74%، و76% في الشعبة العلمية و70% الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن طلاب الشعبة العلمية فى نتيجة الثانوية العامة أبلوا بلاء حسنا، موضحا أنه لم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية، وأن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 حتى 95% في الشعبة العلمية حوالي 20 ألف طالب.

المصدر: صدى البلد