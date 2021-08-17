وزير التعليم المصري يعلق على تسريب نتيجة الثانوية لأبناء برلماني

كشف وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، أن الشؤون القانونية ستبدأ اليوم التحقيق في واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021، لأبناء نائب برلماني.

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وأضاف شوقي أن كل الطلاب في مرحلة الثانوية العامة سواسية ولا يمكن التفرقة بينهم، ونتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة وستظهر مستويات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أن التحقيقات ستكون موسعة بشأن واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة، كما سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بعد قليل، وستهنئهم الوزارة تليفونيا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة عملت في سرية تامة لإعداد نتيجة الثانوية العامة 2021، في شكلها النهائي، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولن يتم مساواة الطلاب المجتهدين بآخرين غشاشين، لافتا إلى أنه سيعلن اليوم خلال المؤتمر الصحفي، عقوبات الطلاب الغشاشين الذين سربوا أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المصدر: الوطن