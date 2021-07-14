مصر.. تسريب جديد في امتحانات الثانوية العامة يثير الجدل

تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة وإجابات لامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم.

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وبدأ الطلاب في التفاعل مع الإجابات مع التأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

كانت التعليم فد نفت كل ما يتردد عن تسريب امتحان الجبر قبل بدء الامتحان الذي يؤدية طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بمادة الجبر صباح اليوم إلى اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولى رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.

المصدر: الشروق