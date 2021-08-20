مصر.. شقيق ياسمين عبد العزيز يخرج عن صمته

خرج وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صمته للرد على الشائعات بعدما نشر ستوري عبر صفحته الخاصة على موقع "إنستغرام"، أثارت كثير من الشكوك عن انفصال ياسمين والعوضي.

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وحسم وائل عبد العزيز الجدل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، منذ قليل قال فيه: "نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد علي أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية".

وتابع وائل: "أنا معنديش علم بالكلام ده، وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدون.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني، ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها على خير".

يذكر أن هذا المنشور، جاء بسبب أن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، نشر ستورى عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام له مع شقيقته، وعلق عليها بكلمات لأغنية محمد حماقي قائلا: "ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبنى بشروطي".

وهذه الكلمات، جاءت بعد انتشار شائعات كثيرة تفيد بطلاق احمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بأن شقيق ياسمين، يؤكد صحة هذه الشائعات على الرغم من نفسي العوضي لها.

المصدر: الوطن