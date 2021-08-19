مصر.. فيديو لشقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل

أثار وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل والشكوك حول انفصال شقيقته عن الفنان أحمد العوضي.

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ونشر وائل صورة تجمعه بشقيقته عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مصحوبة بأغنية "لو هتسيب" للنجم محمد حماقي والتي تتحدث عن الفراق، وتقول كلماتها :"ولو هتسيب حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات".

وكان العوضي قال ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: "والنبي بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، مضيفا: "اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتي، ومفيش ربع كلمة صح من اللي انت قولته واللي انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".

وتوعد العوضي من قبل من خلاله منشور له على فيسبوك المتسبب فى تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها فى مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وغادرت ياسمين مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

المصدر: "اليوم السابع"