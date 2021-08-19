مصر.. أحمد العوضي يرد على معلومات حول علاقته مع ياسمين عبد العزيز بعد مرضها (صورة)

رد الفنان أحمد العوضي على الشائعات التي طالته الساعات الماضية، حول انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز بعد مرضها الشديد.

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ونفى أحمد العوضي بعض الأخبار المنتشرة عن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، حيث قال في أحد التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعليقًا على نبأ انفصالهما: "الحكاية مش ناقصة.. اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط".

وكانت ياسمين عبد العزيز غادرت مصر الأسبوع قبل الماضي، متجهةً إلى سويسراأ وبالتحديد إلى جنيف لاستكمال رحلة العلاج هناك، ولم يسافر العوضي معها بسبب مشكلات في الفيزا الخاصة به، وسينهيها ويسافر إليها بعدها مباشرة.

وكانت ياسمين تعاني من مياه على المبايض ولكن بسبب خطأ طبي أثناء العمليات دخلت في غيبوبة لمدة 48 ساعة متواصلة، وبعدها فاقت ونقلت إلى المنزل لاستكمال العلاج هناك قبل السفر، وكان معها فريق طبي ملازم لها في المنزل بناء على تعليمات الفريق الطبي المعالج لياسمين عبد العزيز.

المصدر: وسائل إعلام مصرية