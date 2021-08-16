تحرك عاجل في مصر بعد أزمة ياسمين عبد العزيز.. والكشف عن سبب عدم سفر أحمد العوضي

طالبت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم، بالتحرك العاجل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، عقب أزمة ياسمين عبد العزيز.

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وأوضحت عبد الحليم، خلال بيان لها، أن الدستور في المادة 18 منه نص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خصوصا في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضًا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ؛ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.

وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاباً عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية، والعيادة مرخصة، فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلًا أو عدم كفاءة من الطبيب.

من جانبه، كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، سبب عدم قدرته على السفر مع زوجته بعد سفرها خارج مصر لتلقي العلاج عقب وعكة صحية شديدة.

وقال أحمد العوضي:" لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جينيف بسويسرا، لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد".

وأضاف أحمد العوضي: "الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الإطمئنان على حالتها مع الأطباء في الخارج ، وذلك بعد ما حدث خطأ طبي هنا".

المصدر: مصراوي + صدى البلد