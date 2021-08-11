مصر.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويكشف عن سبب تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته، متوعدا كل المتسببين في الحالة الصحية التي وصلت إليها زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بأنه لن يركهم وأنه سيتحدث عنهم.

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وأكد العوضي، في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما حدث إهمال، قائلا: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث".

وأضاف العوضي متوعدا: "لا تظنن صمتي نسيان، بل لكل حدث حديث".

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وبدأت أخبار الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا محبيها في مصر والوطن العربي بالدعاء لها للخروج من غرفة العمليات بسلام.

وقرر الطاقم الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز وضعها داخل العناية المركزة للوقوف على تطورات حالتها، حيث نقلت بعدها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها بشكل نسبي.

ورافق العوضي زوجته طيلة فترة إقامتها بالمستشفى، فيما قرر الأطباء منع الزيارات عنها لحين تحسن حالتها بشكل كامل.

المصدر: RT