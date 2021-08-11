مصر.. أحمد العوضي يعلق بعد سفر ياسمين عبد العزيز المفاجئ لسويسرا

قال الفنان أحمد العوضي، إن سفر زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا، بعد مغادرتها أحد مستشفيات القاهرة، صباح يوم الجمعة الماضي، يأتي في إطار مرحلة استكمال علاجها.

إقرأ المزيد

وأضاف: "أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها على خير".

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وبدأت أخبار الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا محبيها في مصر والوطن العربي بالدعاء لها للخروج من غرفة العمليات بسلام.

وقرر الطاقم الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز وضعها داخل العناية المركزة للوقوف على تطورات حالتها، حيث نقلت بعدها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها بشكل نسبي.

ورافق العوضي زوجته طيلة فترة إقامتها بالمستشفى، فيما قرر الأطباء منع الزيارات عنها لحين تحسن حالتها بشكل كامل.

المصدر: الوطن