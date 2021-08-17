متجاوزا الطوابير.. رجل هندي يتحايل ويتلقى لقاح كورونا عبر النافذة (فيديو)

تمكن رجل محظوظ من تفادي الوقوف في الطابور لساعات طويلة في الهند، حيث تلقى جرعته من لقاح كورونا عبر نافذة في مركز التطعيم.

وانتشر فيديو غير مؤرخ ومدته 15 ثانية على نطاق واسع بعد أن شاركه مستخدم يدعى تارون تياجي على "فيسبوك" ويظهر رجلا يوازن نفسه بين جدارين ليصل لنافذة مركز التطعيم.

وبعد لحظات قدم شخص يرتدي قفازات مطاطية جرعة اللقاح للمتسلل عبر النافذة، فيما المئات يصطفون أمام مركز التطعيم بانتظار دورهم.

المصدر: وسائل إعلام هندية