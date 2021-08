كيف تقبل الأمير هاري المسلسل الكرتوني الذي "سخر" منه ومن العائلة المالكة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن رأي الأمير البريطاني هاري في المسلسل الكرتوني "The Prince" الذي يسخر منه وزوجته ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية.

وأشار مؤلف المسلسل غاري جانيتي إلى أن الأمير هاري لم يبد انزعاجا من مضمون المسلسل الذي يتناول يوميات الأمير جورج نجل الأمير وليام البالغ من العمر 8 سنوات داخل القصر الملكي.

وصرح جانيتي في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "Watch What Happens Live With Andy Cohen"، إن الممثل أولاندو بلوم الذي جسد دور الأمير هاري في المسلسل أخبره أن "دوق ساسكس" ليست لديه مشكلة مع المسلسل الساخر.

وقال جانيتي للبرنامج: "لا أعرف ما إذا كان الأمير هاري قال أي شيء لصديقه أورلاندو بلوم حول هذا المسلسل، لكنني أعلم قبل عرضه الأول أن هاري كان على علم بأن أورلاندو كان مشاركها في العمل ويبدو أنه يتمتع بروح الدعابة حيال ذلك".

وفيما قال غاري جانيتي إن الأمير هاري يبدو أنه يتمتع "بروح الدعابة" بشأن مسلسل الكرتون الساخر "The Prince" منذ عرضه في أواخر شهر يوليوالماضي، انتقد العديد من النقاد والمراسلين الملكيين المسلسل بسبب طريقة تصويره لأطفال العائلة المالكة البريطانية ولأنه يبدو أنه يسخر من الأمير فيليب بعد أشهر قليلة من وفاته.

وكان الممثل أورلاندو بلوم صرح في وقت سابق لمجلة "هوليوود ريبورتر" بأن صديقه الأمير هاري أثبت أنه "رجل لطيف وأعتقد أنه يتمتع بروح الدعابة".

ويعيش الأمير هاري وأورلاندو بلوم في حي مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما غادر "دوق ساسكس" وزوجته ميغان ماركل المملكة المتحدة إثر إعلانهما رسميا تخليهما عن صفتهما الملكية في العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام