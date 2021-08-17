السعودية.. تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل زوجته

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة عسير أدين بقتل زوجته إثر خلاف بينهما بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لمقتلها.

وأصدرت الوزارة بيانا بتنفيذ حكم القتل قصاصا، ورد فيه: "أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين سعودي الجنسية على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني سعودية الجنسية، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيها بالنار، مما أدى لوفاتها".

وأكدت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وحذرت الوزارة في بيانها، "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: "سبق"