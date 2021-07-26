السعودية..إعدام مواطن بمنطقة الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إعدام مواطن سعودي الجنسية بمنطقة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

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وفي بيان لها توضيحا للتفاصيل بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمنطقة الرياض، قالت الوزارة: "أقدم مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسية- على قتل محمد بن مناحي بن عنان الدوسري -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما".

وأضافت: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري -سعودي الجنسي - اليوم الإثنين، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض".

المصدر: "سبق"