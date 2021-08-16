جدل في فرنسا بسبب "الكوريدا"

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن جمعية رعاية الحيوان برئاسة الممثلة بريجيت باردو تحاجج طيلة عدة أسابيع عمدة مدينة بيزييه في إقامة مهرجان سنوي لمصارعة الثيران.

وفي محاولة لحماية مصارعة الثيران علق العمدة سلسلة من الملصقات في المدينة تذكر "بالرومانسية الطويلة للممثلة مع ماتادور".

وتظاهر معارضو مصارعة الثيران من جميع الأطياف يوم السبت ضد المهرجان في بيزييه.

كما ذكرت الصحيفة أن اشتباكات اندلعت بين الطرفين في شوارع المدينة منذ عدة أسابيع.

وعلى مدى عقود كافحت جمعيات مكافحة مصارعة الثيران لتوحيد قواها لمحاربة مصارعة الثيران معا وهو ما لا يزال مسموحا به في عشر مقاطعات فرنسية.

كما انضم إلى الموكب ممثلون عن حزب حماية الحيوانات ومغني الراب ريس تورنر، لكن حضور مؤسسة بريجيت باردو جذب اهتمام وسائل الإعلام، ولسبب وجيه حسبما أشارت الصحيفة.

وبحسب ما ورد شنت الجمعية حملة مكثفة ضد مصارعة الثيران في المدن الفرنسية الكبرى يوم 26 يوليو وشجبت "المشهد المضمون لمعاناة الحيوانات".

وفي بيزييه، قالت الصحيفة إن ملصقات الحملة "أصابت حنجرة" رئيس البلدية روبرت مينارد، وهو من أشد المدافعين عن مصارعة الثيران.

وأشارت إلى أن العمدة أطلق حملته الخاصة بملصقات تم فيها تعليق صورة لبريجيت باردو مع صورة لماتادور الإسباني لويس ميغيل دومينغين، وجاء في المنشور: "لقد أحبوا بعضهم البعض جدا.. بريجيت لم تقل دائما لا..".

وردا على ذلك نشرت بريجيت تغريدة على "تويتر" تشير إلى تقليد قطع أذني وذيل ثور ميت بعد القتال حيث كتبت "إذا كانت لي علاقة مع مصارع ثيران، كنت سأحضر الأذنين والذيل".

Si j'avais eu une aventure avec un toréador, j'aurais rapporté les oreilles et la queue ! https://t.co/Z6YENdXEI2 — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) July 29, 2021

المصدر: صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية