مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

بكى المطرب المصري حلمي عبد الباقي، على الهواء خلال سرده موقفا إنسانيا للفنان أحمد العوضي، بعد إسهامه في علاج أحد أصدقائه من فرقته الموسيقية داخل أحد المستشفيات.

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وقال عبد الباقي إن صديقه كان يعاني من مرض السرطان، "ومكنش عارف يروح لدكاترة علشان خاطر مصاريف العلاج كانت غالية"، مضيفا أن العوضي علم بتفاصيل حالته، رغم عدم وجود سابق معرفة بينهما، ونجح في إدخاله إلى أحد المستشفيات دون أن يحمله مليما واحدا، بحسب قوله.

ودخل عبد الباقي في نوبة بكاء من فرط تأثره بموقف العوضي تجاه صديقه، قائلا: "عمري ما هنسي العوضي، ولا اللي عمله مع صديقي، أنا عمري ما شوفته قبل كدة، بس لقيته جدع وابن بلد، ولما عرفت بالأزمة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، دعوت لها بالشفاء".

المصدر: الوطن