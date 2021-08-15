الخارجية الإسرائيلية: أول ولادة إسرائيلية في الإمارات "حدث تاريخي"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تسجيل أول مولودة إسرائيلية في الإمارات، لافتة إلى تزامن ذلك مع مرور عام على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

وكتبت الوزارة على "تويتر" باللغة العربية: "المولودة الجديدة تأتي للدنيا تزامنا مع مرور عام على اتفاقيات إبراهيم".

وأضافت: "رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات.. الزوجان قررا ولادة طفلتهما بالإمارات ليخلد اسمها في سجل السلام".

أول مولودة إسرائيلية في الامارات

تأتي للدنيا تزامنا مع مرور عام على اتفاقيات ابراهيم.

رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات. الزوجان قررا ولادة طفلتهما بالامارات ليخلد اسمها في سجل السلام. الف مبروك🇦🇪🕊🇮🇱@IsraelDubaipic.twitter.com/nH3olUXTSa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2021

من جهته، كتب القنصل الإسرائيلي في دبي على "تويتر": "مرحبا بكم في هذا العالم، ميا سازتولمان ستاروستا ليمبير، ابنتنا الجديدة المحبوبة".

وأضاف: "لقد ولدت بعد ظهر أمس في مدينة دبي الجميلة الإمارات العربية المتحدة. أول طفل إسرائيلي يولد في البلاد منذ اتفاق إبراهيم. يا له من شرف".

وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق للسلام بين الإمارات وإسرائيل، قبل توقيع البلدين على المعاهدة في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، بحضور دولي واسع.

المصدر: وكالات