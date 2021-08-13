بايدن يستعين بنجم "إنستغرام" لتفعيل حملة التطعيم ضد كورونا

قرر البيت الأبيض الاستعانة بالمدون سيث فيليبس المعروف بـDude With Sign (الشاب مع الإشارة) لتفعيل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونشر المدون يوم الجمعة صورة في حسابه على "إنستغرام" يظهر فيها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويمسك فيليبس إشارة كتب عليها "دعونا نرعى بعضنا البعض ونتلقى اللقاح"، بينما رفع بايدن إشارة كتب عليها.. "هذا الشاب يدرك ذلك يا جماعة".

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لترويج الدعاية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن حساب Dude With Sign يضم 7.6 مليون متابع على "إنستغرام".

المصدر: وكالات