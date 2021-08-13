فنان مصري توقع وفاته قبل أيام

نشرت وسائل الإعلام المصرية منشورا للفنان المصري محمد جبريل، الذي توفي أمس الخميس عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مرير وطويل مع المرض، وذلك بعد أن تحدث عن حسن الخاتمة.

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ونشر محد جبريل قبل وفاته بثلاثة أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا حول حسن الخاتمة، قال فيه: "ما معنى حسن الخاتمة؟.. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء - صلى الله عليه وسلم - وهو على فراشه، مات صديقُه الصديقُ أبو بكر - رضي الله عنه - وهو خيرُ الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد - رضي الله عنه - على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أيًا منها".

وطلب جبريل عبر صفحته الشخصية من متابعيه الدعاء له بسبب المرض الشديد الذى يعاني منه.

المصدر: الوطن