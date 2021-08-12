مصر.. وفاة الفنان محمد جبريل (صورة)

أعلن الفنان المصري عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان محمد جبريل.

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وأشار عادل إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة.

ومحمد جبريل ممثل تلفزيوني ومسرحي تخرج في كلية الزراعة وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وقدم جبريل العديد من المسلسلات التلفزيونية كما عمل فى الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتلفزيون وبعض المسرحيات التلفزيونية.

ومن أشهر مسلسلاته "الرجل والحصان" عام 1982 و"محمد رسول الله" عام 1984 و"الرايا البيضاء" عام 1988 و"ساكن قصادي" عام 1995 و"باب الخلق" عام 2012.

المصدر: صدى البلد