بكلمات مؤثرة .. نجوم الفن ينعون رحيل الممثلة المصرية دلال عبد العزيز

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وفاة الفنانة المصرية القديرة، دلال عبدالعزيز، اليوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما.

ونعى الفنان ونقيب الموسيقين، هاني شاكر، الفنانة دلال عبد العزيز، حيث نشر صورتها عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها، "إنا لله وإنا اليه راجعون الفنانة الكبيرة والصديقة الغالية دلال عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبر أولادها وأهلها وأحبائها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته، أمين يا رب العالمين".

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إنا لله وإنا اليه راجعون الفنانه الكبيره والصديقه الغاليه #دلال_عبد_العزيز في ذمه الله ربنا يرحمها ويصبر اولادهاواهلها واحبائها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته أمين يا رب العالمين🙏🙏🙏 pic.twitter.com/7TWfa4mWlX — Hany Shaker (@HanyShaker) August 7, 2021

ونعت الفنانة سميرة سعيد، الراحلة: "الله يرحمك ويرحم روحك الطيبة …كنتي دائما وأبدا فنانة صاحبة واجب".

وقالت الممثلة نبيلة عبيد: "كانت تتميز بالبساطه و التلقائية وخفة الدم..فيها شبه من أي ست مصرية جدعة.. دلال عبد العزيز مقدرتيش تعيشي بعد ما حبيب عمرك سابنا و مشى.. .الله يرحمك و يرحمه".

ونعت الممثلة هند صبري، الفقيدة دلال بكلمات مؤثرة: "فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد، لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب".

وقالت الفنانة السورية أصالة نصري، في نعيها للراحلة دلال: "رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها .. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائلة الفرح والطيب ..رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين".



والفنانة درة، قالت عبر انستغرام: "كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس. يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة".

وقال رامز جلال في وفاتها: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ويبدل سيئاتها حسنات ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وينزلها منازل الشهداء والصدقين والصالحين".

ونعت الفنانة الإماراتية أحلام، دلال عبد العزيز قائلة: "إنا لله وانا اليه راجعون

لله ما أخذ وله ما أعطى.. خبر مؤلم وحزين".

المصدر: RT