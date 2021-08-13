مصر.. حمو بيكا يثير الجدل بحفل للنساء فقط

أثار مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا حالة واسعة من الجدل، عقب إعلانه عن استعداداته لإقامة حفل غنائي داخل أحد الشواطئ المخصصة للسيدات بالساحل الشمالي، غدا السبت.

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وعلى الفور تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا محركات البحث على الإنترنت، حيث انتقد الكثير شروط الحفل، في حين انتقد البعض إقامة الحفل من الأساس، خاصة عقب قرارات النقابة بمنعه من الغناء.

ويعد المكان المستضيف للحفل، هو واحد من أشهر وأقدم شواطئ الساحل الشمالي، المخصصة للسيدات، تحديدا بـ مارينا 5.

وبحسب ما ذكرته لمياء فاروق، رئيسة مجلس إدارة الشاطئ، في تصريحات سابقة، فإن المكان تأسس منذ سنوات للحفاظ على خصوصية وحرية السيدات، وخاصة المحجبات اللواتي لا يستطعن النزول لكل الشواطئ بحرياتهن.

وأكدت فاروق أن الشاطئ يمنع التصوير نهائيا باستخدام التليفون أو الكاميرات وغيرها: "ممنوع وأي حد بيصور بيخرج من المكان عشان نحافظ على الخصوصية".

وأوضحت أن "الشاطئ يطرح للمحجبات حرياتهن في ارتداء ملابس السباحة، واستخدام الشاطئ الخاص، مع الحفاظ على خصوصياتهن، خاصة أن الزوار بعيد عن أعين التصوير نهائي".

وعن إقامة الحفلات الغنائية، أكدت إن إدارة الشاطئ اعتادت دعوة الفنانين والفنانات، بل والراقصات لإقامة حفلات سهر ترفيهية للسيدات، مع الحفاظ على خصوصياتهن.

المصدر: موقع "هن"