"لا أحد فوق القانون".. إزالة تعديات حمو بيكا من أمام منزله بالإسكندرية (صور)

أزالت أجهزة حي العجمي في الإسكندرية يوم الخميس حواجز مرورية مخالفة وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا أمام منزله الخاص الكائن بنطاق الحي، وذلك بعد ورود شكاوى من الجيران.

وقال السيد موسى رئيس حي العجمي بالإسكندرية، إنه فور ورود شكاوى من سكان أحد الشوارع المتفرعة من شارع السلام بالبيطاش عن وجود حواجز وسلاسل حديدية وضعها مؤدي المهرجانات حمو بيكا بشكل أعاق الحركة، تحركت حملة من إشغال الطريق لرفع تلك الحواجز.

وأضاف أنه جرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال: "لا أعرف حمو بيكا بشكل شخصي ولا أحد فوق القانون".

#صوت_الأمة| حي العجمي يشن حملة لإزالة تعديات #حمو_بيكا أمام منزله في البيطاش pic.twitter.com/G6RXfu1V8G — صوت الأمة (@soutalommaa) August 12, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية